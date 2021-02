C’est "un véritable rodéo" qui a eu lieu sur le territoire de la commune d’Andenne la nuit du 8 au 9 octobre 2020, estime la présidente Matagne. Suite à un accrochage entre deux conducteurs, une course-poursuite s’est engagée. Alain (prénom d’emprunt), avait consommé des stupéfiants et était hors de lui. Il n’a pas hésité à poursuivre le conducteur avec qui il venait d’entrer en collision, à le pousser, le dépasser, freiner devant lui brusquement, se mettre en travers de la route et le percuter.

Après cette entrave méchante à la circulation, une scène de coups et blessures a eu lieu. Alain a en effet saisi l’autre conducteur par le bras une fois les deux véhicules à l’arrêt et les deux hommes ont basculé au-dessus d’une barrière pour finir leur course 2 mètres plus bas.

Constituée partie civile, la victime réclame le montant des dégâts à son véhicule et celui de la franchise de l’assurance mais il affirme aussi aujourd’hui encore souffrir des conséquences de cette chute. Une expertise de qualification sera réalisée afin de déterminer les séquelles de cette scène pour la partie préjudiciée.