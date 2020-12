Le 20 février 2020, un conducteur né en 2000 a adopté un comportement particulièrement dangereux au volant de sa Citroën. Ce soir-là vers 23h45, il s’est soustrait à un contrôle de police organisé par la zone Orneau-Mehaigne. Il a accéléré après avoir fait semblant de s’arrêter et a poursuivi sa route à une vitesse de 140km/h.

Pris en chasse par les policiers, il a emprunté la E411 en direction de Bruxelles depuis Champion puis a pris la E42, à Daussoulx. E42 qu’il a quittée à Sambreville, où la police de la route (WPR) avait installé un barrage. Le jeune conducteur ne s’est toutefois pas arrêté et est passé entre un panneau de signalisation et une voiture de la WPR. Direction Sombreffe où il a dépassé des véhicules qui attendaient à un feu rouge. "Vous avez contraint les voitures, dans l’autre sens, à se déporter afin d’éviter l’accident", a rappelé la présidente du tribunal lors de la précédente audience. Ce n’est qu’à Corroy-le-Château, après avoir crevé un pneu, qu’il a pu être interpellé.

Le prévenu avait expliqué son geste par une consommation abusive et quotidienne d’alcool, dans lequel il avait trouvé refuge après le décès de son père et de sa grand-mère. Ce soir-là, il s’était en plus disputé avec sa compagne. Malgré la gravité des faits, le parquet de Namur ne s’est pas opposé à une suspension probatoire du prononcé. Jugement le 8 janvier.