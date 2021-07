Suite aux fortes précipitations, certaines rues des communes de Couvin et Viroinval sont inondées, indique la zone de police Trois Vallées. Des cours d'eau, dont l'Eau Blanche, sortent de leur lit. "Sur la route, redoublez de prudence pour éviter les aquaplanings et respectez les interdictions mises en place dans ce cadre. A ce titre, notez que les voiries suivantes sont fermées à la circulation: RN 99 (Rue générale de Monge) à Petigny, Dourbes au niveau de la Tannerie, Olloy centre, l'accès de Oignies venant de Fumay, Aublain Rue de l'Arzière, les rues St Anne et Pierre Bosseaux à Nismes."

Pour toutes les urgences non vitales faites le 1722