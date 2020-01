C'est une véritable petite guéguerre que se livrent Marc, le patron de l'asbl couvinoise « 100 chevaux sur l'herbe » et Christian, un ancien bénévole, depuis plusieurs années. Les attaques ont été crescendo sur les réseaux sociaux, de part et d'autres, sur les réseaux sociaux. Ce mercredi matin, c'est l'ancien bénévole qui se trouvait sur le banc des prévenus. Il est poursuivi pour des faits de harcèlement qui ont été commis en 2014 et 2015. Le boss de l'absl est partie civile dans ce dossier mais pourrait être poursuivi ultérieurement pour des faits d'harcèlement.

C'est un contrôle mené par l'Afsca en octobre 2013 qui a mis le feu aux poudres entre ces deux défenseurs de la cause animale. « A la suite de ce contrôle, des chevaux ont été saisis pour des soucis d’identification. Mon client (le patron) s'est étonné sur les réseaux sociaux des méthodes utilisées par l'Afsca sur les réseaux sociaux. Le vétérinaire qui a procédé au contrôle a alors créé une page Facebook « 100 chevaux pitoyables ». Le bénévole est alors monté au créneau mais lorsque son patron lui a demandé d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, il a continué. Après une seconde remarque, Christian est parti en vrille et s'en est pris publiquement à mon client pour le dénigrer », a indiqué l'avocat du président de « 100 chevaux sur l'herbe. »

Christian a créé des pages et groupes Facebook sur lesquels caricatures et autres messages écrits ont été publiés. « Ce ne sont que des réponses à ses attaques. Il disait par exemple que j'avais fait une collecte pour son anniversaire et que j'avais gardé l'argent pour moi », a indiqué l'ex-bénévole. Même son de cloche dans la bouche du président. « C'est lui qui a commencé... Il publiait des photos de moi, me qualifiait d'escroc et de voleur. L'asbl vit de l'aide du public. En tenant de tels propos, il nuisait à mon image et dès lors à celle de l'association. C'était quotidien. Je devais réagir. » Durant deux ans, des échanges du genre ont eu lieu.

Le parquet de Namur a requis une peine d'amende de 2.400€ à l'encontre de Christian, également poursuivi pour avoir touché Marc avec son véhicule, le 11 mai 2014. Jugement le 11 février.