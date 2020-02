Le prévenu utilise tous les moyens pour nuire à son ancienne voisine et certains de ses proches.

Depuis 2012, une Couvinoise vit un véritable cauchemar, victime d'harcèlements et de calomnies principalement sur Facebook. L'auteur des faits, Miguel, est son ancien voisin. « Elle a eu un jour quelques mots de gentillesse à son égard et, lui, a extrapolé cela en une relation sentimentale qui n’a existé que dans son esprit. Il pense avoir été éconduit mais il n’y a jamais rien eu. La période infractionnelle est de quatre ans mais cela fait huit ans que le calvaire dure. Je peux comprendre que ce monsieur soit souffrant et isolé socialement, mais il faut que ça cesse», explique la partie civile.

Au moins une fois par semaine, le prévenu s’attaque à cette dame sur Facebook. « Il la traque et dès qu’il trouve une photo, il la publie en écrivant un article, en y ajoutant des propos, etc. Il a six ou sept comptes Facebook », explique le parquet de Namur. Pour se justifier, il explique qu'il fait lui aussi l'objet d'actes similaires. « Ils m'ont insulté. Ils me disent de me suicider, que je suis un déchet de la société, etc. », précise Miguel qui s’est aussi illustré par d’autres types d'harcèlements. « En une nuit, madame a reçu 24 sms car elle avait déposé plainte", indique le parquet de Namur. Elle n’est cependant pas la seule victime de ces agissements. Son compagnon et d’autres proches sont également visés. « Depuis que j’ai rencontré madame, ça n’arrête pas. Quand je suis en voiture, il me fait tous les gestes possibles. Quand je suis dans la cité, à basse vitesse, il fait exprès de traverser devant moi. Il ennuie mon fils qui a 18 ans aujourd’hui en lui souhaitant que je crève comme sa mère.



Pour la défense qui plaide une peine de probation autonome, le seul moyen de défense de Miguel est de se réfugier derrière un écran. « Il est victime de brimades depuis son enfance et son physique et son QI ne lui permettent pas de se défendre autrement », a indiqué son avocate. Dans son réquisitoire, le parquet de Namur a requis deux ans de prison avec un éventuel sursis probatoire. Le jugement sera rendu le 26 mars.