Un ancien Couvinois a fait opposition ce mardi matin à un jugement qui l’a condamné à 18 mois de prison dont neuf ferme pour trafic de cannabis. Les faits remontent entre janvier 2016 et juin 2017. Le jeune homme, âgé de 19 et 20 ans à cette époque, vendait du cannabis à ses amis. Une dizaine de personnes étaient impliquées dans ce trafic de stups. Certains clients faisaient partie de la même école et même classe que lui et étaient mineurs. Une confiscation de 10.000€ est demandée par le parquet de Namur. "Il avait 25g, en vendait 20 et gardait 5g pour lui. Il n’a jamais vraiment palpé la somme qu’il vous est demandé de confisquer", plaide la défense. Jugement le 7 septembre. S.M