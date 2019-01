Les faits de violence liés à des séparations mal digérées ne sont pas rares, au tribunal correctionnel de Dinant. Pourtant, celui abordé ce mercredi matin était bien plus interpellant qu’à l’accoutumée. Marcel, un habitant de Cerfontaine, est poursuivi pour de nombreuses préventions. Dont une très grave : une tentative d’assassinat commise à Couvin en mars dernier.

Les prémices de cette affaire remontent au début du mois de janvier 2018. "Ma cliente et lui ont vécu 15 ans ensemble et ont eu quatre enfants. La violence était récurrente. Début janvier 2018, elle a décidé de le quitter", commente l’avocate de la victime. Marcel ne supporte pas la rupture et harcèle quotidiennement son ex-compagne. Début mars 2018, le prévenu poste un message sur Facebook. Il cherche un tueur à gage pour "liquider madame".

"Il a également fait des recherches sur Internet. Quelqu’un lui à répondu. Il insistait pour lui demander son prix. Visiblement, l’autre blaguait mais lui était à fond dedans", a précisé le parquet de Namur. Son intention semble évidente. Il tente de la concrétiser dans la nuit du 28 au 29 mars. Marcel se rend chez son ex pendant la nuit et sabote les freins de son véhicule. Il avait pour cela préalablement demandé conseil à son cousin.

"Je pensais qu’il délirait, qu’il me demandait ça sous le coup de la colère. Jamais je n’ai cru qu’il passerait à l’acte", explique ce dernier. La victime n’a, heureusement, pas eu d’accident. "Mais elle était sur une nationale quand elle a senti que sa pédale de frein était molle. Et deux de leurs quatre enfants qu’ils ont eus étaient à l’intérieur", ajoute son avocate. Les conclusions du garagiste ne laissent aucun doute : les vis de purge ont été desserrées. Pour Marcel, tant le sabotage que les menaces sur Facebook devaient servir à lui faire peur. Rien de plus. Pour ces faits, cinq ans avec sursis ont été requis à son encontre. Pour son cousin, poursuivi comme complice pour avoir expliqué comment saboter les freins, un an avec sursis a été requis.