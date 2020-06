Avec la réouverture de l'Horeca, la musique « live » retrouve une petite place pour s'exprimer en attendant des jours meilleurs.

C'est le cas ces jeudi 11 juin et vendredi 12 juin aux Forges de Pernelle qui renouent avec leur apéro-barbecue du soir et où Mimile retrouvera un public en chair et en os après 3 mois de virtuelles prestations sur le web.

En effet, privé de ses Bribeux d'Toubac depuis le confinement, le chanteur wallon n'a pourtant jamais cessé son activité, prestant journellement à 20h à l'attention du personnel soignant avec son ami et voisin, Marc Devillers, et relayant ces interprétations sur le web par les bons soins d'une autre habitante du quartier, Cécile Laeremans.

Les 2 compères donnèrent également des concerts en plein air devant le home Saint-Joseph de Couvin, le Repos des Vallées de Nismes ou encore chez les Goëlands à Pesches à la plus grande satisfaction des résidents enthousiastes.

Enfin, sa vidéo en wallon à l'attention du personnel de collectes des déchets a dépassé les 20 000 vues.

Mais rien ne remplace le contact rapproché – même à plus d'un mètre cinquante – avec une véritable audience et les patrons des Forges de Pernelle, Véronique et Luc, ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir cette renaissance dans les règles imposées par ces temps particuliers.

Précisons que vendredi, Mimile sera accompagné de Patrick Deltenre, Bribeux de Toubac attitré, guitariste de haut-vol, jazzman, excellent harmoniciste et musicien aux références multiples et prestigieuses comme Maurane, Khadja Nin, Axel Red, Toots Thielemans, etc...

Compte-tenu de la limitation du public, les réservations sont plus que jamais nécessaires au 060.31.31.18.