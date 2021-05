En 2020, l'ISPPC - CHU de Charleroi et le Centre de Santé des Fagnes ont uni leurs forces pour fonder le réseau HUmani Sante Charleroi Chimay. De nombreuses collaborations tant médicales que logistiques ont déjà découlé de ce partenariat 100% public et d'autres projets sont sur les rails. Parmi ceux-ci figure la réorganisation de l'offre de soins sur Couvin et sa région. L'ISPPC et le CSF y bénéficiaient tous deux d'une polyclinique, la première à la rue de la Falaise, la seconde sur la route Charlemagne.

Dans un souci pratique et de cohérence pour les patients, l'ensemble des consultations que les deux partenaires dispensaient sur leurs sites respectifs seront rassemblées, dès le lundi 31 mai, à la polycli­ nique de la rue de la Falaise. La population bénéficiera donc d'une offre étendue de soins, prodigués conjointement par des médecins et paramedicaux du réseau HUmani. Onze consultations seront disponibles.

Rénovée ii y a peu, la polyclinique de la route Charlemagne ne sera pas pour autant aban­donnée. Que du contraire, le réseau HUmani étudie la possibilité d'y installer notamment une « Clinique de la Dent », afin de proposer des soins dentaires de haute qualité à la population de la région.

Travaillant main dans la main, les partenaires ont pour objectif de procurer aux patients des soins de proximité de haute qualité et les plus complets possible. Cette réorganisation des polycliniques couvinoises n'en est qu'un exemple.