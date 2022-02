Couvin : un motard décède après avoir percuté un bus Namur L'Avenir Samedi, en début d’après-midi, un motard a perdu la vie sur la route entre Couvin et Gonrieux. © Dinaphi

Les pompiers et les ambulanciers de la zone Dinaphi ont été appelés en urgence samedi, vers 13h30, sur la route entre Couvin et Gonrieux. Une moto et un bus sont entrés en collision pour une raison indéterminée. Les pompiers, sous le commandement du capitaine Baijot, n’ont pu que constater le décès du motard.