L’accident a eu lieu en juin 2020. Ce jour-là, Marc (prénom d’emprunt), devait rejointoyer et hydrofuger le pignon d’une maison. L’échelle utilisée a cédé et il a fait une chute de près de 4 mètres, se fracturant une vertèbre lombaire. Blessure qui lui occasionne toujours aujourd’hui des douleurs et maux de tête, la victime se trouvant encore en incapacité.

Présent le 23 mars devant le tribunal correctionnel de Namur, le chef d’entreprise, âgé de 75 ans, devait répondre de coups et blessures involontaires et se justifier au sujet de l’absence de dispositifs permettant d’éviter le risque de chute en hauteur. Vu la hauteur du travail à réaliser, un échafaudage, et non une échelle, aurait du être utilisé.

« Il y avait tout ce qu’il fallait à l’atelier, il y avait du matériel dans la camionnette mais il n’a pas été utilisé par les deux ouvriers ce jour-là. », confiait le prévenu. « Mais il est vrai que je ne lui ai pas dit explicitement de monter l’échafaudage. » La législation sur le bien-être au travail est claire : les échelles sont proscrites dans de tels cas de figure et c’est bien au patron de l’entreprise de s’assurer que le matériel adéquat est utilisé par ses ouvriers. « Vu mon âge, c’est difficile d’être en permanence présent sur le terrain », précisait l’intéressé, qui n’avait pas non plus réalisé d’analyse de risques avec ses ouvriers.

Plusieurs injonctions de l’inspection du contrôle du bien-être au travail avaient été adressées au prévenu ces dernières années. En 2015 à propos d’échafaudages non-conformes, en 2016 au sujet de l’absence de garde-corps et en 2019 au sujet de manquements relatifs à des appareils électriques et à l’installation d’échelles.

L’auditorat du travail réclamait une peine de prison de 6 mois assortie d’un sursis et une amende de 2000 euros et s’opposait à la suspension du prononcé de la condamnation.

Le conseil du prévenu plaidait l’acquittement. « Si l’employeur a des obligations, les ouvriers doivent utiliser correctement le matériel qui leur est fourni et signaler toute situation de danger. En l’occurrence, une échelle a été bloquée dans une gouttière alors que la victime avait le matériel pour réaliser un point d’ancrage, aurait pu utiliser un crochet ou une sangle. »

Ce mercredi, le tribunal a condamné le prévenu à une amende de 16.000 euros assortie d'un sursis de 3 ans pour la totalité.