Depuis le contournement, le centre de Couvin est déchargé d'une partie du charroi routier: la Commune et le BEP réfléchissent dès lors ensemble à la manière de développer, réaménager et augmenter l'attractivité du centre-ville à travers un projet de ville.

Le BEP explique : "Sur base d’un état des lieux et d’ateliers citoyens, accompagnés du bureau d’étude Agora), nous avons imaginé une stratégie en 4 points pour redynamiser le centre de Couvin et augmenter son attractivité. Ce projet de ville a été élaboré en même temps que la réalisation du plan communal de mobilité afin d’avoir une vision de développement urbanistique coordonnée avec les enjeux de mobilité. Les 4 axes stratégiques du projet de ville sont les suivants : valoriser les sites en mutation, améliorer l’espace public comme vecteur de renouvellement urbain et commercial, adopter un positionnement attractif et fédérateur du point de vue touristique, développer une ville intelligente (smart city)."

Parmi les projets figure la réalisation d'un couloir vert le long de l’Eau Noire depuis les Grottes de Neptune (Maison de la Forêt) jusqu’à la piscine de Couvin. Au delà de son aspect environnemental et ludique, cette "promenade" sera l’occasion de répondre à de nombreux besoins exprimés dans le diagnostic et d’apporter un parcours fort et équipé qui mettra en contact les divers éléments du centre-ville de Couvin.

On note aussi la volonté de créer un boulevard urbain sur la N5. L’objectif général de l’aménagement est d’offrir une image accueillante de l’entrée de la Couvin. Le profil de la voirie sera revu d’un point du paysager et pour donner d’avantage de place aux piétons et aux cyclistes, grâce à de vrais trottoirs et un aménagement cyclable continu et sécurisé en parallèle à la N5.

Le projet de réaménagement de la place Piron vise à la rendre plus conviviale et plus agréable en réduisant l’emprise de la voiture. A l'heure actuelle, elle est essentiellement dédiée au stationnement. Le réaménagement de la place permettrait d’offrir aux habitants un véritable espace de rencontre, de connexion et d’échanges au cœur du quartier. Il s’agit de créer une surélévation de la chaussée afin d’avertir les automobilistes qu’ils vont traverser un espace de rassemblement animé où les piétons ont priorité et ainsi les contraindre à diminuer leur vitesse.

La Commune a aussi saisi l’opportunité d’acquérir l’Athénée Jean Rey au cœur de Couvin afin d’y relocaliser son administration communale et l’ensemble des services.

Le BEP a coordonné le travail d’Agora en vue d’aboutir à 12 fiches-actions pour mettre en œuvre la stratégie de redynamisation de Couvin. Ces fiches actions ont été présentées à la population sur des panneaux et qui ont ensuite été exposés sur la place Piron.

L'ensemble du projet est à découvrir ici : http://couvindemain.be/