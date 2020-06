Fermés durant deux mois en raison de la crise sanitaire, les magasins solidaires de la Croix-Rouge rouvrent progressivement leurs portes depuis le 12 mai.

"Nos vestiboutiques, qui vendent des vêtements de seconde main de qualité, sont ouvertes à tous et toutes, et leur réouverture s’accompagne de nécessaires mesures de protection, dont le port du masque obligatoire et la désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du magasin (gel fourni sur place). Le mardi 16 juin, c’est la « vestiboutique » enfants de la Maison Croix-Rouge de Couvin-Nismes qui rouvre ses portes. On y trouvera de nombreux articles pour enfants et bébés ainsi que du matériel de nurserie à prix compétitif ! Le magasin sera dans un premier temps ouvert tous les mardis de 10 à 16h. Les dons de vêtements de qualité sont possibles pendant les heures d’ouverture."

Adresse : rue vieille Eglise, 5670 Nismes.

La Maison Croix-Rouge de Couvin propose également une seconde vestiboutique pour adultes, qui est déjà rouverte depuis fin mai et qui est située dans le nouveau bâtiment rue du Bercet, 10 à Couvin.

La province de Namur compte au total 16 vestiboutiques Croix-Rouge. Celles de Walcourt, Dinant, Ciney, Eghezée et Couvin notamment, sont également rouvertes au public.