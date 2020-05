La baisse se confirme à la veille du déconfinement, selon les statistiques de Sciensano.

Ce dimanche, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site.

79 décès ont été rapportés ces dernières 24h. Parmi eux, 44 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 33 décès proviennent des maisons de repos. 46 (58%) en Flandre, 25 (32%) en Wallonie, et 8 (10%) à Bruxelles. 7844 décès sont à déplorer depuis le début de la crise.

© Sciensano



De plus, il y a eu 77 nouvelles hospitalisations ce samedi. On constate également que 98 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures ( 12309 en tout). Au total, 3.056 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique ( 53 de moins que lors de la journée de ce samedi). Au total, 674 patients sont pris en charge aux soins intensifs (une diminution de 15 par rapport à la veille).

© Sciensano



Sur la journée de samedi, on dénombre 389 nouveaux cas détectés ( 155 en maison de repos et soin). 187 (48%) en Flandre, 107 (28%) en Wallonie, et 73 (19%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 22 cas (6%).Au total, 49.906 cas ont été détectés en Belgique. 27.536 cas (55%) en Flandre, 16 250 (33%) cas en Wallonie, et 5.132 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 988 cas (2%).

© Sciensano



Entre début mars et le 2 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques quieffectuent le test) s’élève à 266.752. Depuis le 10/04, 157.219 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos.

En province de Namur, 1.904 personnes ont été testées positivement au covid-19 depuis le début de l'épidémie. Voici la ventilation commune par commune.

Beauraing 14

Bièvre 9

Ciney 73

Dinant 27

Gedinne <5

Hamois 31

Havelange 25

Houyet 10

Onhaye 18

Rochefort 35

Somme-Leuze 15

Yvoir 48

Hastière 12

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 104

Assesse 27

Eghezée 93

Floreffe 22

Fosses-la-Ville 33

Gesves 35

Mettet 47

Namur 530

Ohey 13

Profondeville 53

Sombreffe 26

Sambreville 147

Fernelmont 19

Jemeppe-sur-Sambre 63

La Bruyère 32

Gembloux 124

Cerfontaine 11

Couvin 59

Doische 6

Florennes 28

Philippeville 15

Walcourt 59

Viroinval 12

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour lors de la conférence du SPF Santé ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation ou sont en maison de retraite, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée. Le chiffre des hospitalisations est d'ailleurs plus précis pour se rendre compte de l'évolution de l'épidémie.