Les locaux ont été réorganisés, une aile a été aménagée pour les cas avérés ou présumés de Covid-19

La maison de repos d'Harscamp, gérée par le CPAS de Namur et qui compte 100 résidents, est lourdement touchée par le Covid-19. Elle dénombrait 5 décès lundi, on en compte 14 ce jeudi et 20 cas présumés. "Le personnel reste présent pour tous les résidents et l’organisation sur place a été revue afin de créer une aile pour les cas avérés ou présumés de Covid-19, les autres ailes sont destinées aux personnes saines", explique Philippe Noël, président du CPAS de Namur. "Le médecin coordinateur travaille au quotidien avec les hôpitaux pour que les situations soient gérées au mieux de la situation des résidents, avec une hospitalisation lorsque la situation le justifie. Les familles sont tenues au courant de la situation et de la nouvelle organisation. Elles sont inquiètes, mais la confiance avec le personnel soignant permet de maintenir les contacts dans ces circonstances très particulières."

Trois autres maisons de repos du CPAS de Namur ne comptent aucun cas. Le home saint-Joseph de Temploux compte 2 cas avérés, la situation y est identique depuis 2 semaines.