Depuis, de nombreuses voix se sont exprimées contre cette mesure jugée trop précoce et des bourgmestres ont pris des arrêtes interdisant les visites jusqu'à nouvel ordre, comme Namur et Andenne notamment. Celles qui ne l'ont pas fait doivent cependant se soumettre à l'autorité du gouverneur de la province de Namur, qui définit les règles sur son territoire en cas de crise. Ce jeudi, il précisait qu'il avait demandé aux maisons de repos de ne rien organiser en ce sens avant la semaine prochaine, laissant le temps à la ministre wallonne de tutelle de donner des instructions plus précises

Ce vendredi, devant les nombreuses questions posées par les citoyens, Denis Mathen tient à répéter le message encore plus clairement: il n'y aura aucune visite dans les maisons de repos ou outres structures d'hébergement samedi et dimanche, au moins. "Ce ne sera pas possible ce week-end. Que le bourgmestre ait pris ou pas une ordonnance ne change rien. La circulaire de l’AVIQ qui avait interdit ces visites, sauf cas spécifiques (notamment pour les personnes en fin de vie ou celles qui souffrent de la solitude au point de mettre leur santé en danger), est toujours d’actualité" , rappelle-t-il.

"J’ai moi-même demandé hier aux maisons de repos et autres structures d’hébergement de ne rien organiser ce week-end et l’AVIQ a indiqué que les visites ne seraient pas autorisées avant la fin de la période de testing. Nous savons que la situation est difficile pour chacun et particulièrement pour nos aînés et ceux qui sont isolés, mais il convient de protéger chacun et d’organiser les choses en temps opportun et dans la sérénité", explique le gouverneur dont le rôle est prédominant en temps de crise.