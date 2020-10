Les chiffres fournis par l’institut Sciensano indiquent ce mercredi que c’est à Namur que l’on compte le plus grand nombre de personnes testées positives au virus. Avec 741 cas déclarés lors des 14 derniers jours, la capitale wallonne est en tête, devant Andenne (187), Gembloux (166), Ciney (149) et Eghezée (121). Si on ramène ces chiffres à la densité de la population, les deux dernières communes citées connaissent une augmentation de cas assez importante.

"Je crois qu’on a multiplié par trois le nombre de cas positifs. Attention toutefois que c’est normal. Quand on regarde aussi ailleurs, tous les indicateurs montrent que la situation ne va pas évoluer favorablement dans le pays. Mais nous maitrisons quand même les choses à Ciney. Il n’y a rien d’alarmant. Restons quand même très prudent et continuons de respecter les gestes barrières", confie l’échevin en charge de la santé, Jean-Marc Gaspard. On rappelle que cet après-midi, une réunion entre le Gouverneur de la Province et les bourgmestres est prévue. Il sera notamment question de parler d’un éventuel couvre-feu dans la province.