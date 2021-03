Sur décision de l’AVIQ, l’école communale de Wépion sera fermée ces jeudi et vendredi 4 et 5 mars pour des raisons sanitaires. Des cas positifs à la Covid 19 ont été décelés. Le protocole nécessaire et prévu dans ce cas a donc été enclenché.

Un courrier d’information est envoyé à tous les parents expliquant clairement la situation et les mesures à prendre. Les enfants de maternelle sont en quarantaine pendant 10 jours (avec un test à J1 etJ7).

Les enfants de primaire sont écartés, le temps d’obtenir les résultats du testing, qui concernera également les membres du personnel.

« Un testing de l’ensemble des adultes et enfants fréquentant l’école sera organisé ce jeudi au sein même de l’école. Suivant le résultat de celui-ci, la procédure suivra son cours et l’AVIQ nous informera de ce qu’il y a lieu de mettre en place », expliquent l’Echevine de l’Education Patricia Grandchamps et le Bourgmestre Maxime Prévot.

« Les équipes éducatives, ainsi que les services de la Ville concernés (notamment le service enseignement et les équipes de la Cellule de crise) veillent à ce que tout se passe sereinement, dans le respect strict des mesures sanitaires requises. »