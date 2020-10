Il faut s'y attendre, les activités culturelles et de loisir vont petit à petit être mises de côté vu l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Ce jeudi, le groupe néerlandais Euroscoop a décidé de fermer ses six cinémas, dont l'Acinapolis de Jambes. Les projections de la soirée Halloween, prévues ce samedi 31 octobre, sont donc annulées. « Parce que la santé de chacun est plus que jamais notre priorité, et convaincus que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons lutter contre ce virus, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de contribuer à l’effort collectif. C’est pourquoi, nous avons décidé que nos cinémas fermeront leurs portes. »

Infos pour remboursements : https://www.acinapolis.be/namur-jambes/info/mesurescorona/