Fourniture de masques et allègement de la fiscalité sont au programme

Ce mercredi, le Collège communal de Profondeville a pris une série de mesures pour anticiper le déconfinement de la population et alléger la fiscalité communale. Ces mesures s'inscrivent dans la continuation des initiatives prises jusqu'à présent par la Commune et le CPAS pour accompagner la population profondevilloise et l'aider à vivre au mieux le confinement et la crise du Covid-19.

Fourniture de masques de confort

Le Collège a acté une première commande de masques destinés à être distribués à la population. Il ne s'agit pas de masques médicaux car ceux-ci sont réservés aux situations de risque sanitaire avéré (hopitaux, maisons de repos et professions médicales), mais bien de masques dits de confort, en tissu, dont l'usage est recommandé par le Gouvernement fédéral pour l'ensemble de la population. En l'absence de décision sur la fourniture de masques par les autorités fédérales, la Commune a décidé de prendre les devants pour anticiper le port généralisé du masque en tissu. Les modalités de distribution ainsi que le timing exact ne sont pas encore connus. Les masques seront distribués gratuitement à l'ensemble de la population à raison d'un masque par personne. "Nous sommes conscients qu'il existe déjà pas mal d'initiatives citoyennes pour confectionner des masques et beaucoup de personnes se sont donc déjà équipées elles-mêmes. Nous tenons toutefois à contribuer en fournissant ces masques et nous assurer ainsi que tout le monde en dispose," a précisé le Collège.

Mesures de soutien au secteur économique

Plusieurs mesures ont été décidées en faveur d’un allégement de charges pour divers commerces et entreprises de l’entité touchés par la crise du Coronavirus. Cet allégement concerne huit taxes et redevances. Les moindres recettes sont évaluées à environ 30.000 € et seront essentiellement financées par une ponction dans les réserves et provisions de la commune (environ 25.000 €) et une recette spécifique régionale de l’ordre de 5.000 €.

Taxe sur les enseignes. Il est prévu un abattement forfaitaire de 100 € auquel s’ajoute une exonération de 50% de la taxe si l’abattement forfaitaire n’annule pas la taxe. L’application de cette mesure permettra à environ 105 commerces d’être totalement exemptés de la taxe sur un total de 155 commerces recensés. Le secteur de la distribution alimentaire et des pharmacies n’est pas concerné par cette mesure.

Taxe sur les panneaux publicitaires. Un allégement de 50% de la taxe est prévu pour les contribuables qui relèvent du secteur HoReCa dont l’activité est exercée sur le territoire communal.

Taxe sur la force motric.e Un allégement de 50% de la taxe est prévu pour les contribuables à l’exception du secteur alimentaire.

Taxe de séjour. Pour rappel, cette taxe consistait en une rétrocession de 1 € sur les nuitées dans le secteur hôtelier, gîtes… Cette taxe est ramenée à 0,50 €/nuitée pour l’exercice 2020. Dans les faits, elle devient nulle pour les établissements reconnus par le CGT (Commissariat général au Tourisme) où un battement de 0,5 € était d’ores et déjà prévu.

Taxe sur les campings. Un allégement de 50% de la taxe est décidé.

Taxe sur les terrasses et jardinières. Un allégement de 50% de la taxe est prévu pour les contribuables concernés, à savoir : certains cafés et restaurants.

Redevances locatives. La commune a également décidé d’apporter son soutien à ses trois locataires en réduisant de 50% les loyers/redevances pour une durée de 3 mois. Cette mesure touche l'ASBL culturelle 1234 (école de musique), l'ASBL Eudaimonia qui œuvre dans le secteur social et plus particulièrement de la personne handicapée et la concession « Notre Maison » relevant du secteur HoReCa.

Le report des avertissements extraits de rôle au 1er juillet. La décision a également été prise de ne pas envoyer d’avertissements-extraits de rôle aux contribuables et redevables actifs dans le secteur du commerce avant le 1er juillet 2020.

La possibilité des étalements de payement. Le Collège rappelle également la possibilité pour chaque contribuable de s’adresser à la Direction financière de la commune pour convenir d’un étalement de paiement des taxes en cas de difficulté financière.