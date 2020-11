Sous la houlette de leur animatrice, Stéphanie Grivillers, le Conseil des enfants s’est mobilisé. Ils ont préparé de nombreux bricolages et lettres à l’attention des résidents et du personnel de la Résidence des Sources à Marchovelette. Une Maison de repos durement touchée par la deuxième vague du Covid-19.

Les jeunes Conseillers fraichement élus, ont pris à cœur leur première mission et se sont retroussé les manches pour apporter, à leur façon, un peu de baume au cœur aux personnes âgées isolées par la crise et à celles et ceux qui prennent soin d’eux. A l’école communale d’Hingeon, c’est toute la classe de Madame Valérie qui a suivi le mouvement de sa conseillère Elise, et qui a réalisé des calendriers de l’Avent originaux!

Toutes les réalisations et lettres seront transmises prochainement à la maison de repos.

Face à cette belle mobilisation, le souhait est maintenant de poursuivre les échanges entre les enfants et les résidents.