Le CNS de ce 23 juillet a pris une série de mesures supplémentaires pour freiner le rebond de l’épidémie du Coronavirus qui seront d’application sur l’ensemble du territoire de la commune de Sambreville dès ce samedi 25 juillet.

En plus des obligations déjà en vigueur, le port du masque sera aussi obligatoire: dans les marchés, brocantes et fêtes foraines - ces mesures étaient déjà d’application à Sambreville suite à une décision anticipative du Collège communal, prise le lundi 20 juillet, dans l’ensemble des bâtiments publics pour les parties accessibles au public, dans les établissements de l’HoReCa, sauf quand les personnes sont assises à leur table.

Le port du masque reste fortement recommandé dans tous les autres cas, d’autant plus dans les situations où les distances de sécurité ne pourraient pas être respectées.

L’heure de fermeture des magasins de nuit sera avancée à 22 heures

Il sera également demandé aux clients de l’Horeca de laisser un moyen de contact à l’établissement pour pouvoir être rapidement prévenus en cas de foyer épidémiologique. Ces informations seront supprimées après 14 jours et ne pourront pas être utilisées à d’autres fins que le contrôle de l’épidémie.

Le Collège communal de Sambreville s’est une nouvelle fois réuni ce vendredi afin d’évaluer la pertinence d’étendre les mesures imposées par l’Autorité fédérale. Il est ressorti de cette réunion qu’en plus des dispositions précitées, le masque sera rendu obligatoire, à partir de ce samedi 25 juillet, dans les configurations suivantes : dans toutes les files d’attente extérieures (dont notamment les friteries, boulangeries, glaciers, ...) et dans tous les lieux à forte concentration de personnes et particulièrement aux alentours des marchés, foires et brocantes …Les contrôles seront également renforcés afin de veiller au respect de ces nouvelles dispositions.