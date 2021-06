"Face à une situation épidémiologique rassurante et une couverture vaccinale extrêmement positive, le Collège communal a pris la décision de lever l’obligation du port du masque sur tout le territoire à partir du 18 juin 2021.", annonce la ville d'Andenne

Toutefois, les mesures fédérales et provinciales resteront d’application en la matière, à savoir : toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu’il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Selon la réglementation fédérale, le port du masque est par ailleurs obligatoire dans un certain nombre de lieux, peu importe leur niveau de fréquentation :les transports en commun, les établissements HORECA (pour les personnes en circulation), les magasins, les marchés, les braderies et les brocantes,, les bibliothèques, les musées, les salles de conférences et auditoires, les bâtiments de culte, les événements et représentations culturelles, les compétitions et entraînements sportifs, et les espaces publics des établissements des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel.

Par ailleurs, selon la réglementation de la Province de Namur, il reste obligatoire de porter le masque dans les parties accessibles au public des bâtiments publics, mais également dans une file d’attente dans l’espace public.

"Le Collège communal se réjouit particulièrement de la très bonne couverture vaccinale que la Ville d’Andenne enregistre. Avec un taux de plus de 80% d’Andennais qui ont déjà reçu une première dose de vaccin, Andenne figure dans le peloton de tête des meilleurs résultats de vaccination en Province de Namur."