L’école communale de Wépion a dû fermer ses portes ces jeudi et vendredi suite à la présence de cas positifs à la Covid 19. Le protocole nécessaire et prévu dans ce cas a directement été enclenché.

« Nous venons d’apprendre que le PSE (Service de santé de la province), autorise la réouverture de la section primaire de l’école dès ce lundi », explique Patricia Grandchamps, l’Echevine de l’Education. « Le PSE poursuit ses analyses afin de définir quelles classes pourront rouvrir. Les parents seront avertis ce weekend au fur et à mesure des analyses réalisées. »

Comme prévu, les enfants de la section maternelle qui ont été placés en quarantaine jeudi dernier pourront reprendre le chemin de l’école le 15 mars.

A la demande de la Ville, un testing centralisé a été organisé à Wépion sur le site de l’école ce qui a permis une analyse groupée des résultats et la décision rapide de réouverture. C’était une première.

« Nous tenons à remercier l’équipe GAMENA pour son professionnalisme dans la gestion de ce testing ainsi que les médecins du PSE et l’AVIQ. Nous saluons également l’implication de la direction et l’équipe éducative de l’école et le service Enseignement de la Ville, sans oublier les nombreux services de la Ville qui ont assuré l’intendance.

La Ville adresse un merci particulier aux parents de l’école qui ont collaboré de manière très constructive à la gestion de cette situation. »