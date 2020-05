Les chiffres du jour montrer une poignée de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations. Environ 70 personnes sont soignées à l'hôpital dont une douzaine en unité de soins intensifs.

37 nouveaux décès et 71 nouvelles hospitalisations liées au coronavirus ont été recensés en Belgique ces 24 dernières heures, annonce jce eudi le SPF Santé publique. 36 personnes ont quitté les soins intensifs sur ce même laps de temps, portant le nombre de patients dans cette unité à 277.

© Sciensano



Mercredi, 252 nouveaux cas de Covid-19 ont été rapportés: 175 patients résident en Flandre, 56 en Wallonie et 21 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 56.235. Au total, 1.448 patients sont actuellement hospitalisés. Le nombre de guérisons depuis le 15 mars a augmenté de 141 personnes en 24 heures, le total avoisinant les 15.000 (14.988 patients).

Le nombre de décès en Belgique s'élève à 9.186 personnes, avec une répartition quasi égale entre ceux survenus à l'hôpital et ceux dans une maison de repos et de soins. Seul un quart des décès en maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés.

En province de Namur, on observe la même tendance à la baisse. Les chiffres du jour montrer une poignée de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures. Environ 70 personnes sont encore traitées suite au covid-19 dans les hôpitaux de la province dont une douzaine en unité de soins intensifs.

Voici la ventlation des personnes testées positivement au covid-19 en province de Namur.

Beauraing 25

Bièvre 10

Ciney 85

Dinant 33

Gedinne <5

Hamois 32

Havelange 28

Houyet 10

Onhaye 21

Rochefort 39

Somme-Leuze 15

Yvoir 52

Hastière 15

Vresse-sur-Semois 10

Andenne 121

Assesse 32

Eghezée 97

Floreffe 28

Fosses-la-Ville 40

Gesves 37

Mettet 56

Namur 647

Ohey 16

Profondeville 56

Sombreffe 29

Sambreville 176

Fernelmont 22

Jemeppe-sur-Sambre 79

La Bruyère 34

Gembloux 132

Cerfontaine 12

Couvin 66

Doische 6

Florennes 31

Philippeville 15

Walcourt 63

Viroinval 12

