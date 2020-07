Les restaurants du Namurois ne sont rouverts que depuis un bon mois et déjà, ils déplorent un phénomène qui faisait déjà des ravanges avant l'épidémie: le no-show. Ces personnes qui réservent une table puis ne viennent pas sans prévenir, entraînant un manque à gagner surtout les soirs de week-end, lorsque les restaurants affichent généralement complet.

A ce retour du no-show, il faut ajouter les clients qui, fâchés par le masque bligatoire lors de leurs déplacements, partent ou ne viennent pas, parfois aussi sans prévenir.

"Nous avons eu notre première table qui a refusée de s'installer parce qu'ils ne souhaitaient pas porter de masques...", déplore La PIchelote à Gesves. "Nous sommes évidement conscient que chacun a le droit de faire ses propres choix vis à vis du port obligatoire du masque. Mais pensez aux petits indépendants qui en ces temps incertains ne peuvent pas se permettre d avoir une table vide un vendredi soir. Nous rappelons que le port du masque est obligatoire par la loi, ce n'est pas un choix, ni une volonté de notre part et nous risquons également des sanctions si nous ne faisons pas respecter la loi et nous ne pouvons nous le permettre", rappellent ses patrons en remerciant les clients de leur compréhension.

Dans un tout petit restaurant de la corbeille namuroise, ce sont pas moins de trois tables de deux personnes qui sont restées vides sans explication.

Au D'Gust la semaine dernière, on déplorait aussi ce genre de comportement irrespectueux et non sans conséquence, tout en essayant de sensibiliser la clientèle. "Les annulations peuvent arriver, mais ne pas prévenir est une question d'éducation et de respect. Tant pour le restaurateur, que pour les autres clients qui auraient voulu venir mais qui n'ont pas pu, par manque de place. Alors, comme nous en subissons les désagréments en ce moment (pas très sympa surtout en cette période difficile pour tout le monde), nous vous demandons un effort; c'est pas compliqué de nous appeler pour nous signaler un empêchement. Personne ne vous en voudra, que du contraire. Alors soyez courtois...", communique la atronne en remerciant les personnes respectueuses qui préviennent.

© DR



Idem à Natoye, où L'Instant Gourmand a poussé un coup de gueule il y a quelques jours. "Stop le no-show! Aujourd’hui, pas une mais deux tables ne se sont pas présentées chez nous suite à leur réservation... En cette période difficile et particulière, c’est vraiment un manque de respect. Nous vous rappelons de bien vouloir au moins prévenir par téléphone que vous n’honorerez pas votre table pour que nous puissions la renouveler", demande le chef avec insistance alors que bon nombre d'acteurs de l'horeca sont toujorus dans le rouge.