Le Député s’est soumis, en accord avec les autorités sanitaires, à un test de dépistage. Les résultats sont négatifs ce 22 septembre. Le député se fera tester une seconde fois le 28 septembre.

L’ensemble des membres du cabinet s’est soumis à un test de dépistage ce lundi. Afin d’enrayer la propagation du coronavirus, l’ensemble des membres du cabinet observera une mise en quatorzaine stricte jusqu’au 4 octobre 2020 inclus et ce, quels que soient les résultat des tests individuels. L’ensemble des réunions et rencontres ont été annulées et reprogrammées par vidéoconférence lorsque cela était possible.