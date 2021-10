Comme annoncé la semaine dernière, la Wallonie, qui a complètement vacciné plus de 81% de sa population adulte, va rouvrir progressivement 6 centres de vaccination et mettre en place 10 nouvelles antennes mobiles. Ce nouveau centre se trouve à Walcourt, à la salle communale d'Yves-Gomezée. Il ouvrira ses portes au public le 27 octobre prochain. Ce centre sera ouvert, sur rendez-vous, du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h30. Il est d’ores et déjà possible d’y prendre rendez-vous.

Il était également prévu que 10 antennes mobiles se déploient progressivement dès la fin octobre. Ce mercredi, nous apprenons par ailleurs que l’une d’entre elles ouvrira dès lundi prochain, dans le sud de la province de Namur. Elle sera accessible sans rendez-vous. Pour les personnes qui se présentent pour une troisième dose, elles devront toutefois se présenter munie de leur invitation à la vaccination.

L’antenne s’arrêtera aux étapes suivantes :

Dinant : Salle Communautaire de Gemechenne (rue des Perdreaux, 15 à 5500 Dinant) de 9h à 19h du 25 au 27 octobre inclus et le 23 novembre ;

Gedinne : Gymnase de l’ancien lycée (rue de la Croisette, 13 à 5575 Gedinne) de 9h à 19h, du 28 au 30 octobre inclus et le 24 novembre ;

Hastière : Salle Les Minouches (rue des Douaniers, 110 à 5543 Hastière) le 2 novembre, de 9h à 19h ;

Houyet : Salle L’Aurore, (rue d'Hastière - 5560 Mesnil-Saint-Blaise), le 3 novembre, de 9h à 19h ;

Beauraing : Ferme des Trois Moulins (rue de Dinant 148 à 5570 Beauraing), le 4 novembre, de 9h à 19h ;

Vresse-sur-Semois : rue Albert Raty, 83 à 5550 Vresse-sur-Semois, le 5 novembre, de 8h à 13h ;

Bièvre : Rue de Gedinne, 11 à 5555 Graide, le 5 novembre, de 14h30 à 19h.