Covid : situation sous contrôle au CHU UCL Namur Namur S.M

La situation est sous contrôle au sein des trois hôpitaux du CHU UCL Namur (Dinant, Godinne et Ste-Elisabeth) dans le cadre de la crise sanitaire. "Les hospitalisations classiques pour cause de Covid sont en diminution de 20%. On passe de 15 à 12 cas. Idem pour celles en soins intensifs puisqu'on passe de 5 à 4 cas. On a par ailleurs toujours aucun cas de Covid au sein de nos maisons de repos", précise-t-on au CHU UCL Namur.