Un moment convivial de partage autour de l'IPA sera proposé via l'application ZOOM

La crise du coronavirus aura eu raison de la saison d’événements que les organisateurs de Namur Capitale de la bière et du terroir voulait proposer aux namurois et aux amateurs de saveurs houblonnées... "En effet, notre nouvel événement dédié aux IPA qui devait avoir lieu le premier week-end de mai à Marche-les-Dames, et notre organisation phare de juillet, Namur Capitale de la bière et du terroir, n’accueilleront pas les milliers de curieux comme chaque année...", indiquent les organisateurs, Emilien, Renaud, et Sébastien qui remettent la culture brassicole belge au premier plan depuis plusieurs années. Ils ont donc décidé de proposer une version « #StayHome » de leurs événements!

"Pour cette édition spéciale, nous allons vous rassembler depuis votre salon pour une grande dégustation commune! Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre sur l’application ZOOM (lien disponible sur notre page Facebook, et par simple demande à namur.biere@gmail.com) le vendredi 1er mai à 17h pour une heure d’apéro/rencontre/partage... autour d’une IPA ou d’une Saison ! Nous encourageons les participants à se fournir via les brasseries locales ou les cavistes spécialisés qui font de la livraison à domicile..."

Au programme de ce moment convivial : la découverte de bières plus ou moins connues! Un court moment pour partager vos coups de cœur dans ce style de bière!