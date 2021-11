Le Centre de Physique du Globe (CPG) de Dourbes (Viroinval), département important de l’IRM, a inauguré, mercredi en présence du Secrétaire d’Etat chargé de la politique scientifique Thomas Dermine, un nouveau moniteur à neutrons.

Ce moniteur, acquis par l’IRM en 2020, fait partie d’un réseau d’instruments identiques exploités simultanément et situés à différents endroits du globe. Il permet au CPG de surveiller les rayons cosmiques et d’en mesurer leur intensité. Mission que l'IRM assure depuis 1967. "Cet instrument permet d'observer et prévoir certaines perturbations de nos instruments qui peuvent être causées par des phénomènes de météorologie spatiale. Sans ça, on ne pourrait par exemple pas utiliser nos GSM, GPS ou tablettes", nous dit-on à l'IRM.

Le CPG est par ailleurs réputé pour ses recherches dans le domaine de la géophysique : mesure du champ magnétique terrestre, analyse des propriétés magnétiques des roches et de matériaux de synthèse, mesure de l’activité ionosphérique et son influence sur la navigation par satellites ou encore la mesure du rayonnement cosmique. « La météo spatiale et les événements météorologiques spatiaux ne sont pas perçus par nos sens mais par notre technologie. À l'exception d'une petite fraction d’individus sensibles aux tempêtes géomagnétiques, un événement de météo spatiale passera en général inaperçu pour la majorité de la population. Cependant, certains événements, comme les éruptions solaires, peuvent perturber le fonctionnement normal des technologies dont nous sommes de plus en plus dépendants - pour n'en citer que quelques-unes : les télécommunications, la navigation, le transport de l'électricité, la fiabilité et les pannes de l'électronique. Les événements météorologiques spatiaux sont suivis de près en raison de leur importance pour la sécurité du transport aérien et ferroviaire et la gestion du réseau électrique », indique l’IRM.

Ces activités sont encadrées par le projet « Magnetic Valley » qui a comme objectif le développement de produits et services opérationnels, à partir de l'expertise du Centre de Physique du Globe de l'IRM, afin de contribuer au développement socio-économique. « Pour cela, on peut travailler sur deux niveaux : le développement d’applications commerciales et voir comment on peut ouvrir cet environnement pour sensibiliser les enfants à la science en organisant des classes vertes », a indiqué Thomas Dermine.

Le CPG est implanté dans un domaine de 55 hectares, loin de toute perturbation électrique et magnétique. Vingt-trois personnes y travaillent quotidiennement.