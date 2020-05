Plusieurs établissements namurois ont trouvé une solution en oubliant la concurrence pour jouer la carte de l’entraide. La pièce centrale, c’est Craquage qui abrite déjà des cuisines différentes tous les mois. "Mister Poké (gyozas, ramen) et Mex y co (enchiladas, quesadillas) démarraient le mois quand le lock down est arrivé donc on continue avec eux. Tout comme Botanical qui nous proposait un cocktail en accord avec les plats depuis début mars", explique Yannic Francart qui a lancé ce petit food market namurois.

Les autres partenaires ? Les Poules à lier proposent une sélection houblonnée. Ils avaient déjà lancé une initiative afin de déstocker les bières de plusieurs bars.

Outre ses produits personnels, chacun apporte sa pierre à l’entreprise commune.

"Moi j’ai tout ce qu’il faut pour maintenir au froid et Les Poules à lier sont bien équipés pour les livraisons et connaissent la ville. C’est eux qui feront celles de ce vendredi. Bota nical s’occupe de toutes les photos…"

Côté sucré, on trouve sur le même site les cupcakes des Cup’inn et des pâtisseries de Coffee and more. Bref, les adresses trendy du moment. D’autres pourraient s’ajouter.