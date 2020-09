En 2017, le Gouvernement wallon lançait l'appel à projets “Creashop-Villes", un dispositif qui encourageait et accompagnait la création de nouvelles surfaces commerciales via l'octroi d'une prime (6.000€ max) dans les centres urbains fortement touchés par la problématique des cellules vides. Suite au succès de cette opération, le Gouvernement wallon a lancé il y a quelques mois « Creashop-Plus », qui élargit l’aide à la création de commerces à d’autres villes et communes. Sur les 39 Villes sélectionnées en 2020, 30 ont été retenues en juin dernier, dont Andenne.

Dans la cité des Oursons, le bilan dressé de l'année 2019 est positif avec 29 ouvertures pour seulement 9 fermetures. « On pouvait se réjouir également de 6 reprises de commerces par de nouveaux propriétaires, permettant ainsi d’éviter des fermetures supplémentaires. » Mais la crise du coronavirus est, depuis, passée par là. « Creashop-plus s’avère être un projet opportun et une initiative complémentaire dans les actions qui seront développées pour favoriser la relance économique. Cette aide décrochée par la Ville d’Andenne et Shop in Andenne devrait permettre de poursuivre l’objectif de dynamisation du commerce local et d’en assurer la pérennité en valorisant l’éclosion d’un commerce de qualité. »

Parmi les autres villes namuroises et luxembourgeoises retenues, on retrouve : Bastogne, Ciney, Beauraing, Bouillon, Couvin, Dinant, Florenville, Gembloux, Libramont, Marche, Rochefort, Virton et Vielsalm.

En pratique

Le périmètre sélectionné comprend : la rue du Commerce, la Place des Tilleuls, la Promenade des Ours et la rue Brun. Parmi les secteurs qui apporteraient un plus pour Andenne, on retrouve notamment les loisirs créatifs, la bouquinerie, l’habillement pour homme, ou encore, des boutiques dédiées aux producteurs locaux ou à l’artisanat local. Les porteurs de projets sont invités à prendre contact avec Shop in Andenne. Les prochains dossiers doivent être rentrés pour le 31 octobre 2020.

Infos : caroline.finfe@promandenne.be ou www.shopinandenne.be/creashopplus.