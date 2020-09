"Afin de mettre le comité de village et des fêtes de Suarlée sur les rails, nous lançons l'appel à candidatures pour 10 administrateurs en vue de former le conseil d’administration de la future association. De ces 10 administrateurs, après mise en place, l’association désignera un(e)président(e), un(e) vice-président(e), un(e) trésorier(ère) et un(e) secrétaire. Ceux qui désirent rejoindre, l'équipe mais en qualité de membre fondateur sans fonction d'administrateur, il est évidement possible de participer à la mise en place", informe Patrick Pynnaert qui invite chaque habitant de Suarlée ou proche du village sur la page Facebook "Comité de village, comité des futures fêtes et comité d'entraide de Suarlée" qui est née pour favoriser la solidarité pendant le confinement et prolonge sa vie au-delà.

"Merci d envoyer vos candidatures (ou de vous manifester si vous désirez devenir membre fondateur) sur pynnaertpat@gmail.com. L'asbl sera constituée à la suite de l'élection. Date limite des candidatures, avec une petite argumentation pour défendre votre candidature, le 1er octobre 2020 minuit. Une réunion de mise en place et du vote des mandataire se tiendra courant octobre 2020 en fonction des règles sanitaires", explique encore le conseiller provincial qui, à l'instar du conseiller Khalid Tory, ont manifesté leur intention de laisser tout caractère politique hors du comité et de ne pas tirer la couverture. "Par souci de déontologie évidente, les mandataires politiques (nous sommes deux à ma connaissance) ne peuvent présenter une candidature commune président".

Seuls les habitants qui peuvent prouver le jour de l'élection le domicile à Suarlée ou limitrophe (2 km maximum des "frontières" du village) ou qui peuvent prouver un lien social avec le village (école...) peuvent se présenter et voter. Le comité de quartier aura pour attribution principale d'être le porte-parole du village, mais également dans le cadre du comité des fêtes, d’organiser différentes manifestations comme une kermesse, une brocante, une Saint-Nicolas pour les enfants ainsi que de veiller à une certaine entraide dans le village.

A l'instar de l'étagère solidaire que Patrick Pynnaert a placée il y a plusieurs semaines devant chez lui pour inciter à partager les pousses, fruits et légumes du potager. "Je suis en discussion avec la directrice de Sainte-Marie pour la déposer à l'école maternelle et primaire de Suarlée où il y a nettement plus de passage que dans ma rue", nous confie celui qui a l'espoir que le conseil d'administration respecte la parité dans les postes et les fonctions de l'asbl. Durée des mandats: 3 ans.