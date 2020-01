Elle a été fracturée et saccagée à trois reprises pendant les vacances

Ce n'est pas une effraction, mais trois dont a été victime la crèche La Ribambelle, qui jouxte le parc Astrid à Jambes. Quelques menus larcins ont été constatés comme une tablette, un peu de cash et des affaires laissés par les employés. Mais le triste spectacle conduit à penser que l'intention était de détruire.

Du vandalisme gratuit, c'est ainsi que Marie-Blanche Piette qui dirige l’établissement qualifie la suite d'événements qui se sont produits pendant les vacances de Noël. Elle tient à rassurer les parents: la crèche a été fermée ce lundi pour tout nettoyer et remettre en place. Les enfants la trouveront comme à l'habitude ce mardi matin. "Les doudous et les lits des enfants n'ont pas été touchés. Je tiens à le préciser car ce sont des objets intimes", nous explique-t-elle.

Premier épisode le 28 décembre. Premiers signes d'effraction remarqués par la directrice qui passe chercher des documents administratifs. Elle remarque des saletés. Mais l'endroit n'était pas encore complètement retourné. La police est prévenue.

Deuxième épisode: le 29 décembre. Tracassée, la directrice repasse par les locaux et constate qu'ils ont sans doute été squattés. "Ils ont volé des trousseaux de clés et sont revenus une deuxième fois. Les serrures ont été changées", explique Christophe Capelle, président de la Sonefa, l’ASBL qui chapeauté 8 crèches publiques à Namur. "Il n’y a eu ni vol d’ordinateur, ni d’appareil photo. Je trouve cet acte de vandalisme répété honteux et révoltant", s'indigne-t-il.

Troisième épisode: le 2 janvier. Les occupants du club photo situé juste en bas - qui a lui aussi été visité et vandalisé alors que peu d'objets ont été volés - croisent un jeune qui s'enfuit. Ils remarquent de la lumière sous la porte. Les vandales ont cassé et tout retourné pour le plaisir. A tel point que le personnel de la crèche a dû faire appel à une société spécialisée pour toute nettoyer.

Une enquête est ouverte. A voir les traces laissées (ADN, tickets de frites, compte Facebook activé...), les vandales ressemblent davantage à des amateurs en mal de sensations qu'à une bande organisée. Peut-être même s'agit-il de mineurs d'âge. La police n'aura sans doute pas de mal à les retrouver au terme de son travail d'enquête.

Du côté de la crèche, on va tout faire pour sécuriser les locaux et éviter un quatrième épisode. "Je ne vais pas rester sans rien faire. On ne peut pas se le permettre d'installer un système d'alarme, mais je vais notamment demander que la police veille et passe plus souvent par ici lors de ses rondes", assure Christophe Capelle, par ailleurs conseiller communal.