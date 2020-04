Philippe Noël est soulagé par l’interdiction maintenue des visites en maison de repos: il explique quelles conditions sont nécessaires pour que les familles puissent revenir.

"Tout d’abord le testing. Il a été fait mercredi à l’Harscamp et à Saint-Joseph et jeudi aux Chardonnerets. À La Closière et aux Grands Prés, pas encore. Les résultats nous permettront de répartir les résidents dans des ailes séparées. Et le personnel, aussi testé, sera également réparti ou écarté s’il le faut et remplacé. Le personnel positif au virus qui ne présente pas de symptômes peut continuer à travailler, mais uniquement avec des résidents positifs."