Vous avez le sens des contacts, un goût marqué pour le leadership, la volonté de travailler en équipe et, surtout, de vous investir dans votre province au service de la Croix-Rouge de Belgique, dont la mission première est d’aider les plus vulnérables ?

Tous les quatre ans, les nouveaux responsables de Maisons Croix-Rouge, les entités locales de terrain, sont élus. Nous recherchons encore activement à compléter les équipes en province de Namur.

Former aux gestes qui sauvent, briser l’isolement des personnes âgées, soutenir les familles démunies ou les personnes sans-abri, tenir une vestiboutique ou une épicerie sociale… : voilà quelques-unes des nombreuses actions des 11.000 volontaires de la Croix-Rouge !

Partout en Belgique, ces projets sont rendus possibles grâce à l’engagement et la passion des responsables locaux. Véritables chefs d’orchestre, ils assurent le bon fonctionnement des entités locales et des Maisons de la Croix-Rouge. Ils veillent au développement des activités de proximité adaptées aux besoins de la population locale. Ils organisent et encadrent les actions des volontaires.

Le président de Maison Croix-Rouge par exemple est responsable du bon fonctionnement de son entité locale et de son rayonnement dans sa ville. Il est localement le premier représentant de la Croix-Rouge de Belgique auprès des autorités publiques, du monde associatif et des entreprises privées.

Les candidats doivent avoir minimum 18 ans et maximum 70 ans au jour de l’élection.

Plus d’infos : direction.cpnr@croix-rouge.be

Tous les mandats à pourvoir : https://elections.croix-rouge.be/mandats-maisons-croix-rouge/