Le secteur de la Boulangerie-Pâtisserie partage des recettes simples et gourmandes

Le secteur de la Boulangerie-Pâtisserie du centre scolaire Asty Moulin a décidé d'adoucir le confinement en proposant des recettes sucrées. Le secteur de la Boulangerie-Pâtisserie a choisi "des recettes simples où toute la famille peut mettre la main à la pâte tout en ayant l’eau à la bouche". Voici les 3 premières.

Cookies au chocolat

© Asty Moulin



Ingrédients pour 16 cookies

250 g de beurre

120 g de sucre roux

1 jaune d’œuf

1 pincée de sel

½ sachet de levure chimique

250 g de farine

200 g de pépites de chocolat

Préparation

Dans un saladier, travailler le beurre pour le rendre souple. A l’aide d’une spatule, lui incorporer le sucre et le sel. Ajouter le jaune d’œuf et mélanger. Incorporer la farine et la levure chimique. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Ajouter les pépites de chocolat. Mélanger. Faire des petites boules (grosseur d’une balle de ping-pong) avec la pâte et déposer les sur une plaque. Écraser un peu les boules à l’aide de la paume de la main. Veiller à bien les espacer sur la plaque de cuisson. Préchauffer le four à 180°C. Pendant ce temps, placer les cookies au frigo. Cuire au four à 180°C pendant 10 minutes. Les sortir du four lorsque la coloration est plus prononcée sur les bords qu’au centre. Laisser refroidir.

Tuyau: En remplaçant le sucre roux par de la cassonade blonde, les biscuits seront plus moelleux et sablés).

Mousse au chocolat

© Asty Moulin



Ingrédients pour 5 personnes

150 g de crème fraîche

75 g de lait

255 g de chocolat fondant 3 œufs

20 g de sucre fin

Préparation

Dans une casserole, faire bouillir la crème fraîche et le lait. Hors du feu, versez les morceaux de chocolat hachés, mélangez le tout au fouet ,ajoutez trois jaunes d’œufs, bien mélanger. Montez les trois blancs d’œufs avec le sucre ajouté dès le départ dans un batteur électrique. Lorsque la meringue est bien montée, mélangez la directement au mélange précédent, commencez avec le fouet et finir avec la Maryse (lèche plat). Il ne doit pas y avoir de grains de meringue, le mélange doit être homogène et parfait ! Dressez de suite dans des bols, filmez et mettre au frigo pendant trois heures minimum. Sortir du frigo 5 min avant dégustation. Conservation 3 à 4 jours au frigo sans problème.

Tuyau: pour le chocolat, vous pouvez mettre 180 g de chocolat noir 70% cacao et 75 g de chocolat au lait.

Rochers coco

© Asty Moulin



Ingrédients

100 g de noix de coco râpée

60 g de sucre

40 g de blanc d’œuf

Préparation

Mélanger tous les ingrédients dans un récipient Ajouter un peu de blanc d’œuf si la pâte est trop sèche Bien malaxer Humidifier vos mains Peser des portions de 20 g et déposer les sur la plaque de cuisson

Façonner les portions en forme de poire. Vous pouvez y incorporer quelques pépites de chocolat. Préchauffer le four à 180°C. Cuire au four à 180°C pendant 10 à 15 minutes en surveillant la coloration

Tuyau: vous pouvez y incorporer quelques pépites de chocolat avant de façonner.

Ouverture d'une 5e année technique artisan Boulanger-Pâtissier en septembre prochain

"La boulangerie-pâtisserie occupe une place de choix au sein de l’artisanat alimentaire et figure parmi les commerces de détail de proximité les plus fréquentés. L’artisan boulanger-pâtissier s’occupe de sa production de A à Z. Grâce à ses multiples compétences, il fabrique des produits de boulangerie et de pâtisserie, il entretient également une relation étroite avec sa clientèle. Si son activité s’inscrit dans la tradition des grands classiques, il peut aussi, en fonction de son imagination et des goûts de sa clientèle, développer de nouvelles recettes, proposer des créations inédites en glacerie, chocolaterie et confiserie. Grâce à sa créativité culinaire, il peut étendre sa production aux créations salées afin de proposer une pause en-cas dans un espace de dégustation. Chef d’entreprise, il dirige sa propre structure", décrit l'école namuroise aux futurs étudiants.