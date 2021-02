Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi des peines de travail de 180 et 100 heures et une suspension du prononcé de la condamnation à l'encontre de trois prévenus impliqués dans une culture de cannabis mise sur pied à Fosses-la-Ville en janvier 2017 et démantelée en janvier 2019.

Le principal prévenu avait installé les plants, les lampes et le système de ventilation dans la maison d'un ami, qui appartenait à la grand-mère de ce dernier. Un troisième prévenu s'occupait de l'entretien des plantes. Un peu plus de 200 plants entraînaient la récolte de 600 à 800 grammes de matière consommable tous les quatre mois.

Le prévenu affirmait à l’audience du 18 janvier qu'il s'agissait de sa consommation personnelle et que lorsque des personnes extérieures venaient consommer sur place elles participaient à une "cagnotte". Il niait avoir commercialisé sa production, même si une prévention de vente de cannabis lui était imputée.