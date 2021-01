Le tribunal correctionnel de Namur a requis lundi jusqu’à 2 ans de prison à l’encontre de 3 prévenus impliqués dans une culture de cannabis mise sur pied à Fosses-la-Ville en janvier 2017 et démantelée en janvier 2019.

Celui qui est présenté comme dirigeant de ce qui est considéré comme une association de malfaiteurs par le parquet de Namur a installé les plants, les lampes et le système de ventilation dans la maison d’un ami, qui appartenait à la grand-mère de ce dernier. Un troisième prévenu s’occupait de l’entretien des plantes. Un peu plus de 200 plants entraînaient la récolte de 600 à 800 grammes de matière consommable tous les 4 mois. Le prévenu affirme qu’il s’agissait de sa consommation personnelle et que lorsque des personnes extérieures venaient consommer sur place elles participaient à une « cagnotte ». Il nie avoir commercialisé sa production, même si une prévention de vente de cannabis lui est imputée.

Le parquet requiert 2 ans de prison et la confiscation de 935 euros à l’encontre du principal prévenu, 18 et 13 mois pour les deux autres.

L’avocat des 3 hommes nie l’existence d’une association de malfaiteurs. La suspension simple du prononcé de la condamnation est plaidée pour celui qui fournissait le bâtiment, des peines de travail sont demandées pour les deux autres.

Jugement le 15 février.