L’école de Wépion a besoin d’être rénovée. Raison pour laquelle des travaux débuteront en 20222. Ce projet de rénovation a été voté par le dernier conseil communal de Namur et sera divisé en trois lots. Le premier concerne la rénovation intérieure pour un budget estimé à 491.000€ TVAC. On parle du démontage des cloisons légères, des faux-plafonds, du revêtement de sol, de la création de nouvelles baies ou encore de nouvelles maçonneries. De nouvelles cloisons dont l’objectif principale est d’améliorer l’acoustique et réduire le bruit seront posées. Puisque l’ancien sol sera démonté, on en profitera pour refaire une nouvelle chape avant la pose du nouveau revêtement. Le bâtiment sera aussi doté de nouveaux châssis intérieurs avec l’utilisation de bois certifié. Une kitchenette sera aussi construite.

Le deuxième lot concerne les menuiseries extérieures (605.000€ TVAC). « Il s’agit ici de la rénovation de tous les châssis extérieurs, vers une version aluminium, des fenêtres et portes-fenêtres de l’école », explique-t-on au cabinet de l’échevin du patrimoine Tanguy Auspert.

Enfin, le lot 3 (380.000€ TVAC) va s’attarder sur les techniques spéciales et les sanitaires : rénovation complète du système de ventilation vers un système silencieux, des sanitaires et mise en conformité de toute l’installation électrique et du système d’éclairage.

« Au-delà de l’amélioration du confort des élèves et des enseignants en adéquation avec la population actuelle au cœur de l’établissement scolaire, les performances énergétiques ne seront qu’améliorées. La Région wallonne a, d’ailleurs, promis plus de 300.000 de subsides UREBA suite aux travaux de changement de châssis extérieurs et de ventilation. L’objectif est d’avoir une école plus durable et meilleure pour la santé des enfants. Or, on le sait, garantir de bonnes conditions est favorable aux apprentissages. Qui plus est, la réorganisation des bâtiments permettra aussi d’encourager la pratique de nouvelles méthodes d’apprentissage. Ce projet de rénovation s’est adapté à la situation d’évolution démographique. »

Le budget total de ce chantier est estimé à 1.477.123€ TVAC.