Un habitant de la région namuroise, Michel J, comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur. Il est accusé d'attentat à la pudeur avec violence ou menace sur deux jeunes filles déficientes mentales âgées de 13 et 17 ans, le 21 mars 2016.



Après leur avoir demandé de se dénuder, il leur aurait montré son sexe et se serait masturbé devant sa webcam. "Il les aurait aussi menacées, en disant qu'il connaissait leur adresse et viendrait les chercher", ajoute le représentant du ministère public."Parmi les messages envoyés, on trouvait des "bébé je t'aime" ou des "J'ai envie", notamment Les victimes sont traumatisées." Les deux victimes ont parlé des faits au directeur de leur internat, qui a déposé plainte. Michaël J. détenait du matériel pédopornographique mettant en scène de très jeunes filles ou des fillettes et aurait également tenté de commettre un autre attentat à la pudeur par écran interposé le 30 août 2015.

Le prévenu affirme regretter ces faits et indique qu'il était dans une mauvaise passe à cette période de sa vie. "Ma femme venait de me quitter, j'ai appris qu'elle me trompait depuis des années et que l'un de nos enfants n'était pas de moi." Les avocats des parties civiles, la grand-mère et le tuteur ad hoc de l'une des deux jeunes filles, réclament respectivement 500 et 250€.

3 ans de prison assortis d'un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée ont été requis à son encontre. Le parquet demande aussi à ce qu'il ne puisse plus côtoyer de mineurs, outre ses 3 enfants, pendant 20 ans.

L'avocate de Michael J. demande le sursis probatoire le plus large possible pour son client.

Jugement le 20 juin