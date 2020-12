La Citadelle de Namur accueillera ce week-end la Coupe du Monde de cyclo-cross Cet événement se déroulera sur l’Esplanade de la Citadelle et les contreforts côté Sambre. Pour en permettre le bon déroulement, diverses mesures de circulation seront prises.

La circulation des véhicules sera interdite :

du samedi 19 (à 14h) au dimanche 20 décembre (à 16h)

Route Merveilleuse dans les deux sens entre le rond-point Michel Thonard et l’entrée de Terra Nova (Il sera donc impossible de transiter par la route Merveilleuse). Elle restera néanmoins accessible au départ de l’avenue de La Plante jusqu’à Terra Nova.

Route des Canons : entre le n°8 et le rond-point Michel Thonard (excepté riverains).

du samedi 19 (à 17h) au dimanche 20 décembre (à 19h)

Avenue Marie d’Artois.

Place du Château de Namur.

Avenue Jean 1er, entre le rond-point Michel Thonard et l’avenue Vauban.

A noter que depuis ce lundi, la circulation des véhicules est interdite au niveau de l’Esplanade de la Citadelle. Elle est donc déviée par le tunnel et réglée par feux lumineux

Des mesures de stationnement seront en vigueur dans certaines rues (se référer à la signalisation temporaire qui sera mise en place).

En raison de la pandémie actuelle, le gouvernement belge a récemment annoncé la prorogation jusqu'au 15 janvier 2021 des mesures et des restrictions touchant les événements sportifs. À ce titre, une partie des épreuves ont été annulées (catégories Hommes Juniors, Femmes Junior et Hommes Moins de 23 ans). Seules les courses Femmes Elite et Hommes Elite seront donc maintenues. À noter également que l’évènement se déroulera sans la possibilité pour le public d’assister aux courses (les compétitions professionnelles ne pouvant avoir lieu qu’à huis clos). Plus d’info sur l’événement : www.uci.org/cyclo-cross/events/uci-cyclo-cross-world-cup