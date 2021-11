Les magasins D'ici organisent un week-end dédié aux produits festifs dans leurs magasins de Naninne et de Wépion. Le concept ? 3 jours à l’approche des fêtes, pour découvrir des produits de fête, des producteurs et productrices en magasin pour des dégustations, et créer du lien entre les partenaires producteurs et des clients consomm’acteurs !

D'ici indique : "Actuellement, une vingtaine de producteurs nous ont confirmé leur venue pour cet événement ! Seront notamment présents : la Biscuiterie Namuroise, Cin Kin (distillerie), le Ry d’Argent (domaine viticole), Wash Wash Cousin (produits cosmétiques zéro déchet), Valduc (brasserie), Sigoji (chocolaterie), Mathonet (pisciculture),... L'événement est dédié à tous nos clients, actuels et futurs, et à toute personne qui souhaite déjà se plonger dans l’ambiance des fêtes en (re)découvrant de bons produits locaux et authentiques !"

A Naninne (chée de Marche 940 à Naninne) : vendredi 19 novembre de 12h à 21h et samedi 20 novembre de 10h à 19h et à Wépion (chée de Dinant 1232 à Wépion) : samedi 20 novembre de 10h à 19h et dimanche 21 novembre de 10h à 19h