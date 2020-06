Maintenant, ce sont les Jambois qui vivent près des grandes artères qui se plaignent de ce genre de phénomène, notamment autour du rond-point Joséphine-Charlotte. "Depuis quelques semaines, nous avons été interpellés à plusieurs reprises concernant des faits d’infraction de la circulation, relate le conseiller communal Pierre-Yves Dupuis. De nombreux riverains se plaignent de rodéos urbains."

Les vidéos filmées par les habitants des immeubles autour montrent en effet des voitures tunées, au moteur vrombissant, faire la course et avoir des comportements dangereux pour les autres usagers de la route. Des accidents s’ensuivent parfois, avec des voitures sur la route ou des voitures stationnées. Sans blessé jusqu’ici. Certains ont déjà adressé leurs doléances à la commune. Les faits sont assez récents. Et ils se seraient accélérés au début du déconfinement, selon le voisinage.