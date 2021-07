La citadelle de Namur accueillera le 25 septembre un plateau de 14 artistes estampillé "Le Concert Ambiance 80&90". Derrière celui-ci, on retrouve des organisateurs qui ont déjà fait leur preuve, Focus 5000 et Eventmore. Les organisateurs annoncent "Une soirée festive avec l’ensemble des succès des années 80,90, folie assurée ! Un moment convivial pour chanter et danser ensemble…"

Au programme, on retrouvera Sabrina (Boys Boys Boys), Alec Mansion (C’est l’Amour), Philippe Lafontaine (Cœur de Loup), Christian De Raft (Yaka danser), Patrick Hernandez (Born to be alive), Joniece Jamison (Joue pas), Plastic Bertrand (Ca plane pour moi), Jean Schulteis (Confidence pour confidence), Richard Sanderson (Reality, La Boum), Phil Barney (Un seul enfant de toi). Mais aussi Christiane de Zouk Machine (La musique dans la peau), Yannick (Ces soirées-là), Benny-B (Mais vous êtes fous…), et Boris (Soirée Disco).

L’ouverture des portes est prévue à 18h 30, elle sera suivie à 19h30 par un DJ Set de Vincent Arena. Le concert Ambiance 80&90 est prévu à 21h30, le site fermera ses portes à minuit. La scène, de 36 mètres sur 18, fera face aux gradins de la Citadelle. Un chapiteau couvert donnant vue sur la scène est prévu.

Le jour des réjouissances, la montée pourra se faire en téléphérique et la descente sera fléchée et sécurisée pour les piétons. Un parking PMR est prévu sur le site. Les places, disponibles auprès de la FNAC, dans les Night&Day et disponibles sur www. Librairie.be, sont vendues à 2 tarifs : 40 et 50 euros frais compris. Une formule concert et walking dinner est également proposée, infos par mail : info@focus5000.be.

Les organisateurs annoncent un évènement covid friendly lors duquel l’ensemble des règles sanitaires seront respectées et appliquées.