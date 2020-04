"Dans les maisons de repos, cela ne fait que commencer" © Swijsen Namur Magali Veronesi

Le président du CPAS ne veut pas être pessimiste, mais s’attend à gérer cette crise encore plusieurs mois dans les 5 homes. La semaine dernière, les Namurois se sont émus. En deux jours à peine, 14 résidents de la maison de repos de l’Harscamp ont succombé. Depuis, Philippe Noël a décidé de ne plus rendre public le décompte des pensionnaires ayant succombé potentiellement au Covid-19 dans les 5 maisons de repos (et de soins) du CPAS de Namur. Pas pour cacher la vérité, mais pour se concentrer sur l’humain. "Depuis le début de la crise, le suivi médiatique se focalise beaucoup sur les chiffres : nombre de cas par jour, nombre de sorties d’hospitalisation… La situation est critique et les chiffres en sont une illustration. Mais, derrière ces chiffres, il y a des personnes" , rappelle celui qui pense aux résidents, à leurs proches, ainsi qu’aux membres du personnel. Avec les contaminations, y a-t-il assez de personnel ? "On devrait récupérer un souffle supplémentaire cette semaine avec le retour des personnes ayant été écartées 7 jours en raison d’une suspicion ou d’une contamination. Mais il n’y a pas de défection massive. Les maisons de repos fonctionnent toujours 7 jours sur 7, 24 h sur 24, grâce à des membres du personnel qui ont mon soutien." Quelle est l’ambiance à l’intérieur, notamment après autant de décès à l’Harscamp ? "Le personnel a un certain sentiment de culpabilité. Même s’il a fait tout ce qui était prescrit depuis le début, il se demande ce qu’il aurait bien pu faire pour être responsable de la propagation… D’autant qu’un membre du personnel fait partie des victimes dans une des maisons de repos. Un suivi psychologique est proposé.