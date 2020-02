Jusqu’au 5 avril, un arrêté de circulation limite la vitesse pour la migration des grenouilles, crapauds, salamandres et tritons

Le retour d’un temps plus doux et humide de ces derniers jours (soirée pluvieuse au-delà de 9°) a incité grenouilles, crapauds, salamandres et tritons à migrer vers leurs sites de reproduction. Les batraciens quittent en effet leur lieu d’hibernation pour aller se reproduire dans le plan d’eau où ils sont nés.

Pour ce faire, ils doivent franchir bien des obstacles, dont le plus meurtrier : les routes ! Fréquentées par de nombreux automobilistes pressés, elles constituent un piège trop souvent mortel. Outre le risque de se faire simplement écraser, les amphibiens peuvent périr par effet d’aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules qui roulent au-delà de 30 km/h.

Auparavant, la migration ne démarrait qu'en mars où avril avec des journées plus longues. Elle était moins dangereuse puisque les batraciens traversaient les routes plus tard dans la journée, à un moment où il y avait peut-être moins de véhicules en circulation, ou étaient plus visibles par les automobilistes. Lorsque la migration démarre en février comme en 2019 et en 2020, c'est synonyme de davantage de pertes parmi les populations de grenouilles, de crapauds, de salamandres et de tritons.

© DR

C'est pourquoi, jusqu’au 5 avril prochain, un arrêté de circulation limite la vitesse à 30 km/h dans 5 zones (elles étaient 3 l'an dernier) du territoire de la Ville de Namur:

> Dave : Rue de Naninne, sur un tronçon de 750 mètres entre les intersections de la rue des Fonds de Dave avec ladite rue

> Lives-sur-Meuse : rue de Loyers, sur un tronçon de 300 mètres entre le château d’eau et la jonction avec le sentier vicinal n°9

> Wépion : Fonds des chênes, sur un tronçon de 1,3 km au départ de l’immeuble n°189 de ladite voirie vers la chaussée de Dinant

> Loyers : Rue du Silex, du début de la rue jusqu’à la limite communale avec Maizeret (Andenne)

> Malonne : Rue du Bransart entre le numéro 119 et 157

Des opérations de sauvetage de batraciens s'organisent un peu partout. Pour vous informer ou participer aux opérations, rendez-vous sur le site : www.batraciens.be