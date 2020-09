Lamine, 24 ans, arrivé il y a quelques années après avoir quitté le Sénégal à 16 ans pour faire carrière dans un club de foot de Marseille, risque gros. Dix ans de prison ont été requis ce jeudi matin à son encontre. Ce jeune homme est poursuivi pour une série de vols avec violence et différents faits de mœurs commis en 2018 et 2019. Parmi les victimes figure une étudiante agressée sexuellement par le prévenu. Cette dernière a accéléré le pas lorsqu’elle a entendu que des pas se rapprochaient d’elle, alors qu’elle rentrait à son kot. Le prévenu l’a alors bloquée par surprise avant de la plaquer contre un mur et de passer sa main sous sa jupe. Son ex-compagne fait aussi partie des victimes. Durant trois ans, elle a subi les coups de son compagnon. Lors de leurs interventions, les policiers ont notamment pu constater que leur appartement était entièrement démoli. Le prévenu aurait aussi menacé sa compagne de l’époque avec un couteau pour obtenir une relation sexuelle. Une série de faits de vols, dont certains avec violence, lui sont aussi reprochés. Comme des arrachages de sac ou le vol d’un trousseau de clés après être monté par surprise dans une voiture demandant à sa conductrice de le ramener chez lui. Pour la défense, Lamine doit simplement apprendre où sont les limites à ne pas franchir. Jugement le 22 octobre.

S.M