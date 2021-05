Namur: de l’euphorie mais sans débordements Namur Grégory Piérard © D.R.

Comme attendu, les clients ont envahi toutes les terrasses du pays ce week-end. S’il y a eu des débordements Place Flagey notamment, Namur a bien géré l’affluence. Samedi après-midi, la Place Marché aux Légumes affichait complet. Difficile d’empêcher les rassemblements, des gens debout et des tablées plus importantes qu’autorisées mais la pédagogie des policiers a permis que tout cela soit géré dans le calme. "Ils sont passés souvent dans la journée, non pas avec une approche sanctionnatrice mais avec l’idée de rappeler tranquillement les règles en vigueur", confirme Laurence Mossiat, la porte-parole de la Zone de Police Namur Capitale. "C’était aussi une demande des Horecaistes qui ont eu beaucoup de travail et avaient peur d’être dépassés par les événements. Or, ils connaissent les enjeux, raison pour laquelle la collaboration a été très bonne." Les lieux se sont aussi progressivement vidés peu après 22h, ce qui n’était pas nécessairement gagné.